Liverpool wskazał następcę Virgila van Dijka

Murillo na radarze Liverpoolu

Latem przyszłego roku wygasają kontrakty trzech kluczowych zawodników Liverpoolu – Virgila van Dijka, Mohameda Salaha i Trenta Alexandra-Arnolda. Jeśli żaden z nich nie zdecyduje się na przedłużenie umowy, mogą opuścić Anfield za darmo. W obliczu możliwej straty holenderskiego obrońcy, klub musi znaleźć jego godnego następcę, który posiada doświadczenie w Premier League.

Według doniesień The Reds są zainteresowani Murillo z Nottingham Forest. Brazylijczyk niedawno przykuł również uwagę Realu Madryt i Barcelony. 22-latek odgrywa ważną rolę w drużynie zajmującej obecnie piątą pozycję w Premier League. Jego znakomite występy nie umknęły selekcjonerowi Brazylii, który powołał wychowanka Corinthians do kadry narodowej na nadchodzące mecze z Wenezuelą i Urugwajem w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026.

Władze Liverpoolu, niezależnie od przyszłości kapitana Virgila van Dijka, planują pozyskanie nowego środkowego obrońcy, a Murillo jest jednym z ich głównych celów. Brazylijczyk dołączył do Nottingham Forest w sierpniu 2023 roku i od tego czasu rozegrał już 47 meczów w barwach klubu. Serwis transfermarkt.de wycenia Brazylijczyka na 40 milionów euro. Jego kontrakt na City Ground obowiązuje do końca sezonu 2027/28.