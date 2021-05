Lautaro Martinez niewykluczone, że w trakcie najbliższego okienka transferowego zmieni barwy klubowe. Najnowsze doniesienia medialne sugerują, że w kolejce po piłkarza ustawiły się już trzy kluby. Ciekawe jest to, że są to tylko ekipy z Premier League.

Inter z kłopotami finansowymi

Lautaro Martinez w trakcie kończącej się kampanii imponował skutecznością. Do tej pory zdobył 16 bramek w Serie A, co w dużym stopniu przyczyniło się do tego, że Inter Mediolan po 11 latach przerwy wrócił na szczyt, wygrywając mistrzostwo Włoch. Ogólnie współpraca Argentyńczyka z Romelu Lukaku była wyborna. Belg zdobył z kolei 21 bramek jak na razie.

Serwis 90min.com sugeruje na swoich łamach, że Man City, Chelsea i Liverpool zgłosiły się już do klubu z czarno-niebieskiej części miasta mody o informowanie o wszelkich zmianach dotyczących przyszłości zawodnika. Lautaro Martinez na początku roku nie ukrywał, że jest chętny parafowanie nowej umowy z Interem. Niemniej wciąż do żadnego porozumienia między oboma stronami nie doszło.

23-latek ma kontrakt ważny z mediolańską ekipą do końca czerwca 2023 roku. W związku z tym, że Inter ma kłopoty finansowe, to niewykluczone jest, że taki stan rzeczy zmusi Nerazzurrich do sprzedaży jednej ze swoich gwiazd. Spekuluje się, że na ewentualnym transferze z udziałem zawodnika Inter mógłby zarobić nawet 70 milionów euro.

W kontekście Chelsea i Manchesteru City warto nadmienić, że te kluby przede wszystkim celują w transfer Erlinga Haalanda. Gdyby jednak okazało się, że byłby to zbyt ambitny plan, to alternatywą miałby być właśnie napastnik Czarno-niebieskich.

Ostatnio pojawiły się również głosy, że chętny na pozyskanie Lautaro Martineza jest Real Madryt. Tajemnicą Poliszynela jest, że sternicy Królewskich w trakcie letniej sesji transferowej również chcą się wzmocnić w ofensywie.