Laporta w poszukiwaniu przepisu na pozyskanie wielkiej gwiazdy

FC Barcelona w trakcie letniego okna transferowego może się poważnie wzmocnić. Nie milkną doniesienia dotyczące transferu Bernardo Silvy do ekipy z ligi hiszpańskiej.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta cały czas wierzy w transfery z udziałem Bernardo Silvy

FC Barcelona może się w trakcie letniego okna transferowego zmienić na kilku pozycjach. Po wyborze nowego trenera, którym został Hansi Flick, strategia gry Katalończyków może ulec zmianie. Tymczasem w mediach nie brakuje spekulacji transferowych dotyczący ekipy z Camp Nou. Według doniesień telewizji TV3 bardzo możliwy jest wciąż transfer Bernardo Silvy do Barcelony. Sam zawodnik jest podobno zdecydowany, aby zasilić szeregi Blaugrany. Tym bardziej że Portugalczyk ma duże powiązania rodzinne z Katalonią.

Manchester City wycenia zawodnika na 58 milionów euro. Jednocześnie w kontrakcie zawodnika ma być zapisana możliwość zapłaty za piłkarza w trzech ratach, co może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla sterników Barcy. Jasne jest też, że zwolennikiem transferu z udziałem reprezentanta Portugalii był przede wszystkim Xavi Hernandez. Pojawiają się głosy, że entuzjastą talentu piłkarza jest także były selekcjoner reprezentacji Niemiec. Aczkolwiek w przypadku Flicka to bardziej w sferze domysłów, niż potwierdzeń z kilku źródeł, jak to miało miejsce, jeśli chodzi o Hiszpana.

Bernardo Silva, nie jest jednak tylko na radarze Barcelony. Zainteresowanie zawodnikiem wykazują także takie kluby jak Bayern Monachium czy Paris Saint-Germain. Ofensywny pomocnik ma umowę ważną z aktualnym mistrzem Premier League do 2026 roku.

Czytaj więcej: SSC Napoli wybrało nowego trenera, celem powrót na szczyt