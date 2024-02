Kaio Jorge przebywa na wypożyczeniu we Frosinone. Brazylijczyk dobrymi występami przykuł uwagę francuskich klubów. Nicolo Schira przekazał, że zainteresowani transferem napastnika są OSC Lille oraz AS Monaco.

Imago / Paola Garbuio Na zdjęciu: Kaio Jorge

Kaio Jorge w kręgu zainteresowań Lille oraz AS Monaco

Napastnik jest w tym sezonie wypożyczony z Juventusu do Frosinone

22-latek strzelił w Serie A 3 bramki w 13 meczach

Kaio Jorge na celowniku Monaco oraz Lille

Juventus przed sezonem postanowił wypożyczyć Kaio Jorge do Frosinone. Stara Dama zdecydowała się na taki ruch, aby nie wstrzymywać rozwoju piłkarza. W Turynie nie miałby większych szans na grę ze względu na mocną obsadę formacji ofensywnej.

Brazylijczyk podczas pobytu w beniaminku Serie A pokazał się z dobrej strony. Jego występy przyciągnęły zainteresowanie ze strony dwóch klubów z Francji. Jak poinformował Nicolo Schira utalentowany napastnik znajduje się pod obserwacją OSC Lille oraz AS Monaco.

W tym sezonie Kaio Jorge zagrał 15 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 3 bramki i zaliczył jedną asystę. Po zakończeniu wypożyczenia wróci do Juventusu, z którym ma kontrakt do czerwca 2026 roku.