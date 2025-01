Juventus może się wybrać na zakupy do Manchesteru United. Na celowniku Bianconerich znajduje się nie tylko Joshua Zirkzee. Tyrell Malacia również jest celem włoskiej drużyny - informuje "Daily Star".

Marco Canoniero / Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta oraz Tyrell Malacia

Tyrell Malacia wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus w zimowym okienku transferowym może wybrać się na zakupy. Stara Dama w obecnym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań, przez co władze klubu planują wzmocnienia. Jednym z piłkarzy, który lada moment może trafić do zespołu Thiago Motty jest Joshua Zirkzee. Jak się okazuje, Holender nie jest jedynym piłkarzem Manchesteru United, który może trafić do Turynu.

Z informacji przekazanych przez „Daily Star” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań Juventusu znalazł się również Tyrell Malacia. Holenderski defensor nie może liczyć w Manchesterze United na regularną grę. Przeprowadzka 25-latka na Półwysep Apeniński może mu pozwolić na powrót do dawnej formy. W zespole Thiago Motty z pewnością mógłby otrzymywać więcej szans na grę.

Manchester United jak najbardziej jest gotowy na rozstanie z Tyrellem Malacią. Wciąż jednak nie wiemy, na jakiej zasadzie mógłby przenieść się Holender do Juventusu. Ostatnie doniesienia sugerowały, że mogłoby być to wypożyczenie. Będziemy musieli poczekać na dalszy ciąg transferowej sagi związanej z 25-latkiem.

Tyrell Malacia w trwającej kampanii pięciokrotnie wybiegł na boisko w koszulce Manchesteru United. Pobyt holenderskiego lewego obrońcy na placu gry trwał łącznie 241 minut.