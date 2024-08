Juventus walczy o Sancho. Ma już także plan “B”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Amine Adli alternatywą dla Juventusu na ostatni dzień mercato

Jadon Sancho jest priorytetem transferowym Juventusu przed zakończeniem letniego okna transferowego, które zamyka się w piątek o północy. Choć negocjacje są w toku i Juventus jest optymistycznie nastawiony, nie można wykluczyć, że operacja zakończy się niepowodzeniem. W związku z tym Cristiano Giuntoli, dyrektor sportowy klubu, bada inne możliwości, by zrobić ostatni transferowy “prezent” dla Thiago Motty.

Jeśli nie uda się pozyskać Sancho, Juventus ma już przygotowany plan B. Jak donosi “Calciomercato”, klub rozważa sprowadzenie Amine Adliego z Bayeru Leverkusen. Adli to uniwersalny zawodnik, który może grać jako ofensywny pomocnik, skrzydłowy lub drugi napastnik. Urodzony w 2000 roku zawodnik ma kontrakt z Bayerem Leverkusen ważny do 30 czerwca 2026 roku, a jego wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro. Według brytyjskich mediów, oprócz Juventusu, Adli wzbudził zainteresowanie także kilku klubów z Premier League.

Amine Adli, który reprezentuje Maroko na arenie międzynarodowej (9 występów i 1 gol), posiada podwójne obywatelstwo – marokańskie i francuskie. Urodził się we Francji, w Beziers, i grał dla młodzieżowych reprezentacji Francji U18 i U21. Dzięki francuskiemu obywatelstwu Juventus nie miałby problemów z zarejestrowaniem go jako zawodnika z Unii Europejskiej, co omijałoby ograniczenia dla zawodników spoza Unii.

Adli rozpoczął swoją karierę w młodzieżowej drużynie Toulouse, gdzie w latach 2019-2021 zagrał 43 mecze, strzelając 8 bramek. Następnie przeszedł do Bayeru Leverkusen, gdzie od 2021 roku wystąpił w 112 spotkaniach, zdobywając 21 goli. Jest zawodnikiem wszechstronnym i nowoczesnym, idealnie pasującym do stylu gry preferowanego przez Thiago Mottę.

Zobacz również: Chiesa oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie