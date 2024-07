fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Juventus chce Sancho. Man Utd przystanie na propozycję?

Jadon Sancho ma za sobą półroczne wypożyczenie do Borussii Dortmund, gdzie udało mu się nieco odżyć. Pomógł niemieckiej drużynie w sensacyjnym awansie do finału Ligi Mistrzów, a także zaliczył kilka niezłych występów w Bundeslidze. Wciąż nie nawiązał do swojej dyspozycji sprzed hitowego transferu do Manchesteru United, ale pokazał, że może radzić sobie lepiej, niż miało to miejsce na Old Trafford.

Sancho na pewno nie zostanie w Manchesterze United na kolejny sezon. Wciąż nie został zażegnany konflikt między nim a Erikiem ten Hagiem. Kiedy potwierdziło się, że Holender będzie kontynuował pracę w klubie, odejście Anglika stało się przesądzone. Jednocześnie Borussia Dortmund wycofała się z jakichkolwiek prac nad jego definitywnym pozyskaniem, gdyż nie byłaby w stanie spełnić finansowych żądań Czerwonych Diabłów. W grze wciąż pozostaje za to Juventus.

Stara Dama widzi w swoim składzie miejsce dla Sancho i planuje, jak może go pozyskać. Kluczowa będzie sprzedaż Federico Chiesy, która da turyńskiemu klubowi finansowy oddech. Chiesa ma za sobą słaby okres i najprawdopodobniej zmieni otoczenie za około 25 milionów euro. Wtedy Juventus będzie mógł ruszyć po Sancho. W pierwszej kolejności zaproponuje Manchesterowi United wypożyczenie z opcją wykupu. Nie wiadomo, jaka będzie reakcja na takową ofertę, gdyż angielski gigant najchętniej pożegnałby go definitywnie już teraz.