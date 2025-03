Juventus nie wykupi tego piłkarza. Pierwsza ofiara kryzysu Starej Damy

Juventus może całkowicie zmienić strategię transferową, jeśli nie awansuje do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Według "A Bola" Francisco Conceicao w takiej sytuacji prawdopodobnie odejdzie z klubu i wróci do FC Porto.

Przyszłość Conceicao stoi pod znakiem zapytania

Juventus znalazł się w poważnym kryzysie, który może spowodować gruntowne zmiany kadrowe. Francisco Conceicao, wypożyczony latem z FC Porto za 7 mln euro, jest pierwszym piłkarzem, który może opuścić klub w przypadku braku awansu do Ligi Mistrzów. Bianconeri spadli na piąte miejsce w ligowych rozgrywkach po kompromitujących porażkach 0:4 z Atalantą oraz 0:3 z Fiorentiną, co znacząco pogorszyło ich sytuację.

Według portugalskiej gazety “A Bola” Juventus rozważa rezygnację z wykupu 22-letniego Conceicao, mimo posiadania opcji transferu definitywnego za dodatkowe 30 mln euro oraz bonus 3 mln euro w razie awansu do Champions League. Młody Portugalczyk stracił miejsce w składzie i dodatkowo zmagał się z problemami zdrowotnymi, przez co nie przekonał do siebie klubu z Turynu.

Nie jest wykluczone, że Juventus spróbuje negocjować obniżenie kwoty wykupu zawodnika. FC Porto również nie wykazuje jednak dużej determinacji, by odzyskać skrzydłowego, co może ułatwić porozumienie. Ostateczna decyzja zależy jednak od tego, czy Stara Dama znajdzie się w czołowej czwórce Serie A, co obecnie jest mocno wątpliwe. W kolejnym meczu Serie A Bianconeri zmierzą się z Genoą. Jeszcze jedna wpadka może bardzo mocno skomplikować ich sytuację.