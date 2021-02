Henrich Mychitarian według informacji CalcioMercato.com znalazł się na celowniku giganta Serie A, czytamy na łamach CalcioMercato.com. Reprezentant Armenii chce mieć podobno w swoich szeregach Juventus FC.

Henrich Mychitarian niespodziewanie dla wielu stał się w tym sezonie postacią, bez której trudno wyobrazić sobie AS Romę. Doświadczony piłkarz w 20 meczach Serie A zaliczył dziewięć asyst, a ponadto zanotował osiem asyst.

Do ekipy ze Stadio Olimpico zawodnik dołączył w 2019 roku. Z kolei w minionym roku sternicy Giallorossich podjęli decyzji o wykupieniu zawodnika na stałe. Okazała się ona strzałem w dziesiątkę, bo zawodnik wciąż ma duże aspiracje.

W trakcie trwającej kampanii rzymianie celują w miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów w kolejnej edycji tych rozgrywek. Co prawda w trakcie minionego weekendu stołeczny team przegrał w szlagierze z Juve, ale regularnie punktuje z zespołami teoretycznie słabszymi w lidze włoskiej, więc Roma wciąż ma szanse na zrealizowanie celu.

Mychitarian ma kontrakt z ekipą z Rzymu ważny do końca czerwca 2021 roku z opcją automatycznego przedłużenia. Rynkowa wartość zawodnika jest natomiast szacowana na 20 milionów euro, co może zachęcać do transferu. Tym bardziej że 32-latek jest wszechstronny, może grać zarówno za plecami napastników, jak i jako skrzydłowy.

Gdyby Mychitarian dołączył do Juventusu, to mógłby walczyć o miejsce w składzie między innymi z Federico Chiesą, Paulo Dybalą, czy Dejanem Kulusevskim. W trakcie najbliższego weekendu Ormianin będzie miał okazję poprawić bilans w starciu Romy z Udinese Calcio.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin