PressFocus Na zdjęciu: Jules Kounde

Chelsea intensyfikuje starania o pozyskanie obrońcy Sewilli. Jules Kounde ponownie jest łączony z transferem na Stamford Bridge. Tym razem do akcji miał wkroczyć współwłaściciel Chelsea Todd Boehly, informuje brytyjski serwis Metro.co.uk.

Chelsea ponownie stara się o pozyskanie Kounde z Sewilli

Tym razem hiszpański klub jest otwarty na sprzedaż Francuza

Zawodnik ma podpisać pięcioletni kontrakt

Jules Kounde trafi na Stamford Bridge

Jules Kounde był blisko przenosin do Chelsea już latem zeszłego roku. W mediach informowano, że londyński klub osiągnął porozumienie z zawodnikiem w sprawie indywidualnego kontraktu, jednak na przeszkodzie stanęła Sewilla. Władze hiszpańskiego kluby nie chciały wyrazić zgody na transfer Francuza informując, że The Blues muszą zapłacić klauzulę wykupu wpisaną w kontrakt obrońcy.

Po roku sytuacja miała się zmienić, a według prasy tym razem władze Sewilli przyjęłyby ofertę Chelsea opiewającą na 56 milionów euro. W międzyczasie The Blues byli łączeni z transferami De Ligta z Juventusu oraz Skriniara z Interu Mediolan.

Jednak temat przeprowadzki Julesa Kounde na Stamford Bridge znów powraca. Tym razem media podają, że współwłaściciel Chelsea Todd Boehly nawiązał pierwsze kontakty ze swoimi odpowiednikami z Sewilli w sprawie kupna Francuza.

Tym razem można odnieść wrażenie, że transfer będzie stosunkowo nieskomplikowany, ponieważ Sevilla obniży cenę wywoławczą w stosunku do zeszłego lata, a Kounde jest zadowolony z osobistych warunków, które uzgodniono już rok temu. Graczem interesuje się także Barcelona, jednak ze względu na trudną sytuację finansową nie jest w stanie rywalizować z londyńczykami.

Jules Kounde pozostaje otwarty na transfer do Chelsea. Francuz ma podpisać pięcioletni kontrakt. The Blues chcieliby sfinalizować ten ruch do 5 lipca, a więc do daty wylotu na zgrupowanie w Portugalii.

Zobacz również: Real i Liverpool mają nowego rywala w walce o Bellinghama