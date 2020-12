Jovic następcą “Ibry” w Milanie? Włosi podjęli decyzję

Źródło: Diario AS

AC Milan jest podobno gotowy do podjęcia działań w sprawie pozyskania Luki Jovicia z Realu Madryt. Serb ma kontrakt z klubem ze stolicy Hiszpanii ważny do końca czerwca 2024 roku. Do ekipy z Santiago Bernabeu dołączył w czerwcu minionego roku za ponad 60 milionów euro z Eintrachtu Frankfurt.

AC Milan szuka wzmocnień do swojej ofensywy, na co wpływ ma mieć fakt, że wyłączony z gry z powodu kontuzji jest Zlatan Ibrahmović. Hiszpańska gazeta Diario AS podaje, że władze Rossonerich podjęły już decyzję o tym, że następcą Szweda miałby być 11-krotny reprezentant Serbii.

Milan w poszukiwaniu wzmocnień do ataku

Ibrahimović w trakcie sezonu 2020/2021 strzelił 10 goli w Serie A. Doświadczony napastnik doznał jednak kontuzji, więc wiele wskazuje na to, że jeszcze w styczniu nie będzie zdolny do gry. Tym samym sternicy Rossonerich szukają alternatywnych opcji.

Wybór podobno padł na Lukę Jovicia, którego Milan chce wypożyczyć z opcją obowiązkowego transferu definitywnego. 22-latek w szeregach Los Blancos nie zdołał przekonać do siebie trenera Zinedine’a Zidane’a. W lidze hiszpańskiej w trakcie trwającej kampanii rozegrał zaledwie cztery mecze. Ogólnie w 32 spotkaniach w Realu zaliczył dwa trafienia.

Mediolański team to lider Serie A, legitymujący się dorobkiem 31 “oczek” na koncie. Zespół z Lombardii jesienią wywalczył również awans do 1/16 finału Ligi Europy, gdzie zmierzy się w dwumeczu z Crvena Zvezdą.