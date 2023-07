Josko Gvardiol jest bliski przeprowadzki do Manchesteru City, co potwierdził dyrektor sportowy Lipska - Max Eberl. Kwota tej transakcji wraz z bonusami ma wynieść 120 mln euro, a to oznacza, że Chorwat zostanie najdroższym defensorem w historii - podaje Santi Aouna z Foot Mercato.