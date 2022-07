fot. PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Ivi Lopez zostaje w Rakowie Częstochowa. To zdecydowanie najważniejsza wiadomość dla drużyny, która ponownie chce włączyć się do walki o mistrzostwo Polski. Nowy kontrakt Hiszpana będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku.

Ivi Lopez został najlepszym zawodnikiem poprzedniego sezonu Ekstraklasy i wzbudził zainteresowanie wielu zagranicznych klubów

Ostatecznie Hiszpan zostanie w Rakowie Częstochowa, z którym celuje w zdobycie mistrzowskiego tytułu

Nowy kontrakt Lopeza będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku

Wiadomość ważniejsza niż nowy transfer

Zatrzymanie Iviego Lopeza traktowano w Częstochowie priorytetowo. Obecność Hiszpana w składzie Rakowa zdecydowanie zwiększa szanse na udaną przygodę w europejskich pucharach i ponowną walkę o krajowe mistrzostwo.

Świetny poprzedni sezon w wykonaniu 28-latka sprawił, że ten znalazł się na celowniku wielu zagranicznych ekip. Celem władz Rakowa Częstochowa było natomiast podpisanie nowego kontraktu ze swoją największą gwiazdą.

Wicemistrz Polski sprostał oczekiwaniom Hiszpana, który finalnie zdecydował się na przedłużenie współpracy z obecnym zespołem. Nowa umowa stawia Raków w zdecydowanie lepszej pozycji negocjacyjnej, bowiem będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku.

Jestem tutaj bardzo szczęśliwy i dobrze traktowany, więc cieszę się z przedłużenia kontraktu. Tutaj dobrze się bawię, czerpię z tego satysfakcję i wygrywam tytuły. Myślę, że to jedne z najlepszych lat. Będzie to już trzeci i miejmy nadzieję, równie udany rok jak poprzedni – powiedział 28-latek.

Ivi Lopez stawia przed sobą ambitne cele, a jednym z nich jest zdobycie mistrzowskiego tytułu. W obecnym sezonie Raków ponownie będzie jednym z faworytów do końcowego triumfu.

Minioną kampanię Hiszpan zakończył z 20 trafieniami, co pozwoliło mu świętować zdobycie korony króla strzelców. Jego postawa zaowocowała również kolejnym wyróżnieniem, jakim okazał się tytuł dla najlepszego gracza sezonu.

