Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl donosi, że to może być ostatni sezon Iviego Lopeza w Ekstraklasie. Gwiazdor prowadzący Raków Częstochowa do walki o mistrzostwo Polski może latem trafić do Bliskiego Wschodu lub spróbować swoich sił w MLS.

Ivi Lopez to jedna z największych gwiazd Ekstraklasy. Obecnie przewodzi klasyfikacji strzelców z 18 bramkami na koncie

Hiszpan trafił do Polski w 2020 roku bez kwoty odstępnego

Tomasz Włodarczyk przekonuje jednak, że 27-latek niebawem opuści nasz kraj. Jego usługami zainteresowane są kluby z Bliskiego Wschodu oraz Stanów Zjednoczonych. Portal Transfermarkt wycenia Lopeza na 3,5 miliona euro

Najpierw mistrzostwo, potem transfer? Ivi Lopez może pożegnać Ekstraklasę z hukiem

Ivi Lopez rozgrywa kolejny spektakularny sezon. Hiszpan przewodzi obecnie klasyfikacji strzelców Ekstraklasy z 18 bramkami na koncie, sam kreuje też okazje kolegom. Z takim liderem Markowi Papszunowi łatwiej było z Rakowa Częstochowa stworzyć kandydata do walki o mistrzostwo kraju. O klasie gracza często świadczą opinie rywali na jego temat. Przypomnijmy zatem, że kilka dni temu Joao Amaral, gwiazda Lecha Poznań, przyznał, iż to właśnie Ivi jest najlepszym zawodnikiem naszej ligi.

Tomasz Włodarczyk donosi jednak, że latem gracz najprawdopodobniej opuści Ekstraklasę.

– Prawdopodobnie odejdzie po sezonie albo będzie go bardzo trudno zatrzymać. Już teraz miał bardzo lukratywną ofertę z Bliskiego Wschodu. Rozmawiał z ludźmi z klubu, którzy mówili: “zamknijmy ten projekt i porozmawiajmy o transferze po sezonie”. Nie wiem, co mieli na myśli, ale najpewniej walkę o mistrzostwo Polski – powiedział dziennikarz portalu Meczyki.pl – Spokojnie znajdzie pracodawcę. Jeśli nie na Bliskim Wschodzie, to wskazałbym drogę, którą podążył Luquinhas, czyli MLS. Nie zdziwiłbym się, jeśli Lopez odszedłby do któregoś z tych kierunków za nowym projektem, ale też po prostu za wysokim kontraktem – dodał.

27-latek może dać na sobie sporo zarobić Rakowowi. Ma kontrakt aż do czerwca 2024 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 3,5 miliona euro. Jeżeli Hiszpan do końca sezonu utrzyma wysoką formę, do tego zostanie mistrzem Polski i królem strzelców rozgrywek, kwota ta może być nawet wyższa.

Łącznie Lopez wystąpił w tej kampanii w 41 spotkaniach. Zanotował 19 bramek i 12 asyst.

