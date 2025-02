Kane trafi do Man Utd? Sensacyjny scenariusz jest możliwy

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane może opuścić Bayern. Trafi do Man Utd?

Harry Kane przeniósł się do Bayernu Monachium w 2023 roku. Bawarczycy zapłacili za Anglika niemal 100 milionów euro i wówczas wydawało się, że napastnik na dobre pożegnał się z rozgrywkami Premier League. Tymczasem w sprawie zawodnika pojawiły się sensacyjne informacje o możliwym powrocie.

Niemiecki serwis Bild ujawnił, że w kontrakcie Harry’ego Kane’a znajduje się coroczna klauzula wykupu, która z każdym rokiem staje się coraz niższa. W styczniowym oknie transferowym wynosiła ona 80 milionów euro, ale Anglik nie miał zamiaru opuszczać Bayernu, więc temat w ogóle nie był podejmowany. Kolejna okazja do sprowadzenia napastnika pojawi się w styczniu 2026 roku i wtedy kwota wykupu będzie oscylowała w graniach 65 milionów euro.

Portal The Telegraph uważa, że jest to idealna okazja dla Manchesteru United, który wyrasta na głównego faworyta do zakontraktowania Kane’a. Czerwone Diabły mają ogromne problemy ze skutecznością w ataku, a Anglik na pewno byłby w stanie zagwarantować odpowiednią jakość. Pytanie tylko, czy klub z Old Trafford chce czekać aż do stycznia 2026 roku.

W tym roku Harry Kane skończy 32 lata i patrząc na Roberta Lewandowskiego, można się spodziewać, że Anglik pozostanie na najwyższym poziomie przez kilka kolejnych sezonów. Wykupienie go za 65 milionów euro będzie ciekawą okazją dla wielu czołowych klubów.