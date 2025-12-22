Man City oferuje 40 milionów funtów za genialnego siedemnastolatka

Harry Gray jest jednym z najbardziej obiecujących piłkarzy na Wyspach Brytyjskich. Manchester City byłby gotowy spełnić żądania finansowe Leeds United, aby sprowadzić do siebie 17-letniego napastnika - poinformował Alan Nixon.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Harry Gray

Harry Gray celem transferowym Manchesteru City

Harry Gray jest jednym z najlepiej zapowiadających się angielskich napastników młodego pokolenia. Zaledwie 17-letni snajper na co dzień występuje w młodzieżowych zespołach Leeds United, gdzie imponuje skutecznością oraz dojrzałością w grze pod bramką rywala. Jego regularne trafienia i szybki rozwój nie przechodzą bez echa na Wyspach Brytyjskich.

Coraz więcej czołowych klubów bacznie przygląda się bowiem postępom młodego atakującego, a wśród zainteresowanych wymienia się między innymi Manchester City. Jak informuje znany dziennikarz Alan Nixon, Obywatele uważnie monitorują sytuację Harry’ego Graya i nie wykluczają złożenia za niego oferty w niedalekiej przyszłości.

Potencjalny transfer mógłby wiązać się z wydatkiem rzędu około 40 milionów funtów, co nie stanowiłoby większego problemu dla włodarzy z Etihad Stadium. Manchester City musiałby jednak stoczyć rywalizację z Tottenhamem Hotspur, który również ma ogromną chrapkę na zakontraktowanie młodzieżowego reprezentanta Anglii.

Harry Gray ma już za sobą debiut na seniorskim poziomie, choć w pierwszej drużynie Leeds United rozegrał dotąd tylko jedno spotkanie. Aktualnie występuje w zespole do lat 21, dla którego zaliczył łącznie 21 meczów, zdobywając 14 bramek i notując 2 asysty. Wszystko wskazuje na to, że 17-latek wkrótce otrzyma szansę od Daniela Farke’a w Premier League.