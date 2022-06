Pressfocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Kontrakt Ousmane Dembele z FC Barceloną ważny jest jeszcze tylko przez kilka dni i zawodnik stoi przed ważnym wyborem. Skrzydłowy ma ofertę z Barcy, która w ostatnich dniach została zdecydowanie zredukowana. Francuz może również przejść do Chelsea. Na jego transfer mocno liczy Thomas Tuchel.

Za kilka dni wygasa kontrakt Dembele z FC Barceloną

Francuz nie zdecydował wciąż, gdzie w przyszłym sezonie zagra

Na ten moment jedynymi realnymi opcjami są transfer do Chelsea, lub przedłużenie umowy z Dumą Katalonii

Dembele zwleka do ostatniej chwili

Wygląda na tym, że największym przegranym w trakcie negocjacji w sprawie przedłużenia kontraktu jest Ousmane Dembele. Skrzydłowy długo nie decydował się na ofertę FC Barcelony, która opiewała na 7 milionów i dodatkowe 4 miliony w bonusach. Wobec zwłoki Francuza klub postanowił złożyć mu kolejną ofertę, która została zredukowana do 6 milionów i półtora miliona w bonusach. Blaugrana zdaje sobie sprawę, że Francuz wobec nikłego zainteresowania na rynku został przyparty do muru i liczy, że zgodzi się on na niższą pensję.

W grę wchodzi również transfer do Chelsea, która złożyła atrakcyjniejszą pod względem finansowym ofertę niż Barca. Według mediów różnica jest jednak na tyle niewielka, że nie przekonała skrzydłowego, który wolałby pozostać w Barcelonie. Na jego przenosiny na Stamford Bridge nalega Thomas Tuchel który chciałby, żeby Dembele stworzył parę w ataku z Raheemem Sterlingiem. The Blues są w trakcie negocjacji jego transferu z Manchesterem City.

🚨 O Chelsea fez uma oferta de contrato a Ousmane Dembélé!



Seu futuro agora será entre Barcelona ou Chelsea.



📰 L'Équipe pic.twitter.com/uMhQuj1kDw — Mercado da bola ( Admin:Robson ) (@RobsonNunesMB) June 28, 2022

Dembele w najbliższych dniach stanie przed kluczowym wyborem. Poinformowały o tym zarówno dziennik L’Equipe jak i Gerard Romero. Piłkarz nie chce zwlekać, ponieważ zdaje sobie sprawę, iż wielkimi krokami zbliża się mundial w Katarze. Wydaje się, że na ten moment jedynie Chelsea i Barcą są opcjami dla 25-latka.

