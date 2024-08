PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Guido Rodriguez

Guido Rodriguez nie trafi do Barcelony, wybrał grę w West Hamie

Guido Rodriguez ostatnie pięć sezonów spędził na Półwyspie Iberyjskim, gdzie rywalizował w rozgrywkach La Liga w barwach Realu Betis. Andaluzyjczycy podjęli jednak decyzję, że kontrakt, który dobiegał końca wraz z zakończeniem sezonu, nie zostanie przedłużony. W związku z tym od 1 lipca reprezentant Argentyny pozostaje bez klubu.

Jeszcze w trakcie poprzedniej kampanii hiszpańskie media prześcigały się w doniesieniach o transferze pomocnika do FC Barcelony. Wiele wskazywało, że Rodriguez dołączy do Blaugrany, co byłoby również świetną okazją dla katalońskiego klubu. Biorąc pod uwagę problemy finansowe Dumy Katalonii, sprowadzenie piłkarza na zasadzie wolnego transferu mogło być złotym interesem. Ostatecznie im bliżej było otwarcia letniego okna transferowego, tym temat gry 30-latka na Camp Nou wydawał się upadać.

Okazuje się, że Guido Rodriguez podjął zupełnie inną decyzję. Mistrz Świata i dwukrotny triumfator Copa America nie będzie dłużej biegał po hiszpańskich boiskach. Fabrizio Romano przekazał, iż doświadczony pomocnik zawarł ustne porozumienie z West Hamem. Mimo innych ofert w ostatnim czasie były piłkarz Realu Betis jest zdecydowany na przeprowadzkę do Anglii i grę w Premier League.

Rodriguez w Betisie występował od sezonu 2019/2020, gdy trafił do Andaluzji za 4 miliony euro z meksykańskiego Club America. Łącznie dla klubu z Estadio Benito Villamarin rozegrał 173 mecze, w których zdobył 9 goli.