FC Barcelona nie uległa presji. Odrzuciła ofertę za niechcianego piłkarza

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona nie przyjęła oferty za Christensena

FC Barcelona w trakcie zimowego okna transferowego była łączona z wieloma transferami. Głównie mówiło się o możliwych sprzedażach, które pozwoliłyby władzom klubu na pozyskanie nowych zawodników. W gronie kandydatów do odejścia znajdował się m.in. Andreas Christensen.

Okazuje się, że w samej końcówce okna do biur Dumy Katalonii wpłynęła oferta za duńskiego obrońcę. Ponoć zainteresowany sprowadzeniem Christensena był jeden z klubów Bundesligi. Mogłoby się wydawać, że to idealna okazja dla Barcelony do pozbycia się niechcianego zawodnika, natomiast propozycja była zdecydowanie poniżej oczekiwań. Klub nie uległ presji i pokazał, że nie pójdzie na ustępstwa pomimo niepewnej sytuacji finansowej.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Wątpliwości dotyczące Andreasa Christensena wynikają przede wszystkim z jego problemów zdrowotnych. Zawodnik niedawno wrócił do treningów, ale po krótkim czasie znów doznał urazu. W rezultacie Hansi Flick nie będzie mógł liczyć na Duńczyka w kolejnych trzech tygodniach.

Christensen ma kontrakt do 2026 roku i z tego powodu FC Barcelona liczy, że uda się go sprzedać w trakcie letniego okna transferowego. Prawdopodobnie będzie to ostatni dzwonek, aby zarobić na zawodniku co najmniej kilkanaście milionów euro.