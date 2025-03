FC Barcelona chce gwiazdę Bayernu. Wielki transfer coraz bardziej możliwy

FC Barcelona jest zainteresowana jedną z gwiazd Bayernu Monachium. Jak informuje serwis El Nacional, Joan Laporta i Deco są coraz bardziej przekonani do transferu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Gwiazdor Bayernu na liście życzeń FC Barcelony

FC Barcelona aktywnie poszukuje wzmocnień na rynku transferowym. Jednak istotną przeszkodą dla Dumy Katalonii są jej finanse, które nadal pozostawiają wiele do życzenia. W tej sytuacji klub musi rozważnie decydować o swoich ruchach i raczej będzie się skupiał na bardziej ekonomicznych opcjach.

Według najnowszych doniesień władze Dumy Katalonii nadal są zainteresowane sprowadzeniem Leroya Sane z Bayernu Monachium. Pozycja skrzydłowego jest nieco problematyczna dla Hansiego Flicka i wydaje się, że reprezentant Niemiec mógłby znacząco zneutralizować ten kłopot. Co ciekawe, to właśnie obecny trener Blaugrany ściągał Sane do Bayernu Monachium w 2020 roku.

Zobacz WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Kontrakt gwiazdora Bawarczyków dobiega końca 30 czerwca 2025 roku, co oznacza, że piłkarz już teraz może swobodnie negocjować z innymi klubami. W grze o jego podpis jest ponoć także Arsenal, który ma podobne problemy do FC Barcelony. Niemniej jednak w tym wszystkim kluczowa może się okazać obecność Flicka w Katalonii.

Sane nie jest już aż tak ważnym elementem pierwszego składu Bayernu, zatem niewykluczone, że zdecyduje się na nowe wyzwanie. 29-latek wciąż byłby w stanie wiele zaoferować czołowym klubom i stąd pytanie, czy będzie mu odpowiadała rola rezerwowego, bo w Barcelonie pewniakami są Raphinha i Lamine Yamal.