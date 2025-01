FC Barcelona pożegna Ansu Fatiego? Pojawiła się nowa oferta

Ansu Fati to zawodnik, który na brak zainteresowania nie może narzekać. Co prawda zawodnik chce walczyć o miejsce w składzie FC Barcelony. Fanatik jednak przekazał ciekawe wieści.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

Besiktas zainteresowany Ansu Fatim

Ansu Fati ma kontrakt ważny z FC Barceloną do 2027 roku. W każdym razie wciąż nie jest przesądzone, że 22-latek wypełni umowę z klubem z Camp Nou do końca. Na temat piłkarza nie brakuje spekulacji transferowych. Ostatnio wieściami na temat gracza podzielił się turecki Fanatik.

Źródło przekonuje, że chętny na pozyskanie 10-krotnego reprezentanta Hiszpanii jest Besiktas. Szósta aktualnie ekipa w tabeli ligi tureckiej ma ambitne plany na drugą część rozgrywek. Fanatik jednocześnie przekonuje, że Besiktas chciałby wypożyczyć piłkarza w trakcie trwającego okna transferowego.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Zmiana klubu z udziałem Ansu Fatiego mogłaby być szansą nie tylko dla samego zawodnika, ale i dla klubu z Turcji. Ansu Fati mógłby liczyć na regularne występu, dzięki czemu dyspozycja piłkarza mogłaby się odbudować. Besiktas natomiast niewykluczone, że dzięki skuteczności gracza mógłby się włączyć do gry o czołowe lokaty w lidze.

Turecka ekipa aktualnie jest dowodzona przez Ole Gunnara Solskjaera. Norweski szkoleniowiec parafował kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Besiktas celuje w awans do europejskich pucharów. Aktualnie traci do czwartego Eyusporu cztery oczka. Stołeczna ekipa swoje najbliższe spotkanie w lidze rozegra 8 lutego, mierząc się na wyjeździe z Sivassporem.