Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United tego lata definitywnie opuściło już siedmiu piłkarzy. Erik ten Hag zdecydował, że z klubu może odejść sześciu kolejnych zawodników.

Erik ten Hag przyjrzał się kadrze Manchesteru United

Holender uznał, że zbędnych jest mu sześciu obrońców

Część z piłkarzy, którzy odejdą, może zostać zastąpiona nowymi graczami

Czystka kadrowa na Old Trafford

Manchester United w minionym sezonie zdecydowanie zawiódł. Trudno się jednak temu dziwić, ponieważ Czerwone Diabły dysponowały niewystarczająco jakościową kadrą. Świadczy o tym fakt, że klub opuściło definitywnie już siedmiu zawodników, a łącznie z wypożyczeniami aż dziewięciu. Erik ten Hag uznał, że na tym nie koniec czystki kadrowej.

Holenderski szkoleniowiec jest zdania iż najwięcej do zrobienia klub ma w formacji defensywnej. Do drużyny dołączyli Tyrell Malacia i Lisandro Martinez, więc w obronie zrobił się tłok. Erik ten Hag chce temu zaradzić, więc zezwolił na sprzedaż, bądź wypożyczenie sześciu obrońców.

Z grona sześciu defensorów na wylocie największy zawód to bez wątpienia Aaron Wan-Bissaka. Kupiony za 55 milionów euro prawy obrońca jest łączony z Crystal Palace, skąd trafił na Old Trafford. Orły miałyby wypożyczyć Anglika z opcją lub obowiązkiem wykupu, dzięki czemu Manchester United sprowadziłby nowego prawego defensora. Potrzebny nie jest też Ethan Laird (prawy obrońca wypożyczany ostatnio do Championship). Po tym jak do drużyny dołączył Malacia, trzeci w hierarchii na lewej stronie jest Alex Telles, którym interesuje się Sevilla.

Erik ten Hag prawdopodobnie zamierza korzystać z czterech stoperów (Harry Maguire, Victor Lindelof, Lisandro Martinez oraz Raphael Varane). To sprawia, że klubów mogą sobie szukać: Eric Bailly (chce do Roma), Axel Tuanzebe, a także Phil Jones.

