Enrique podjął decyzję w sprawie transferu Viniciusa do PSG

Luis Enrique zablokował możliwość sprowadzenia Viniciusa Juniora do Paris Saint-Germain - informuje El Nacional. Trener nie wierzy, że Brazylijczyk będzie w stanie dostosować się do jego systemu.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Vinicius Junior nie dla PSG! Enrique postawił weto

Paris Saint-Germain to jeden z wielu klubów, które bacznie obserwują sytuację Viniciusa Juniora. Brazylijczyk wciąż nie przedłużył kontraktu z Realem Madryt, przez co jego przyszłość wisi na włosku. Jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia przed końcem sezonu, niewykluczone, że piłkarz zostanie sprzedany podczas letniego okna transferowego. Wiadomo jednak, że nie trafi do PSG.

Z informacji El Nacional wynika, że weto w sprawie transferu Viniciusa Juniora postawił Luis Enrique. Hiszpański taktyk nie chce, aby klub wydawał niepotrzebnie pieniądze. Jego zdaniem piłkarz nie będzie w stanie przystosować się do systemu, jaki preferuje. Co więcej, nie podoba mu się brak zaangażowania piłkarza w grę w obronie. Warto dodać, że fanem Viniego jest Nasser Al-Khelaifi.

Enrique spotkał się z zarządem i przekazał im swoją decyzję. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Al-Khelaifi wysłucha trenera, któremu proponuje nowy kontrakt. Co ciekawe 55-latek miałby dostać dożywotnią umowę, co jest niespotykane w świecie piłki nożnej.

Ostatecznie pieniądze, które były przygotowane na transfer Viniciusa mają zostać przeznaczone na innych zawodników. Ponadto w PSG pozycja lewego skrzydłowego jest bardzo dobrze obsadzona. Enrique ma do wyboru takich piłkarzy jak Doue, Barcola czy Kvaratskhelia.