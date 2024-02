IMAGO / Jakub Ziemianin / Newspix Na zdjęciu: Sonny Kittel

Transfer Kittela niósł ze sobą wielkie oczekiwania

Pomocnik był jednak daleki od doskonałej dyspozycji

Raków zdecydował się na wypożyczenie

Kittel nie spełnił oczekiwań

Sonny Kittel trafił kilka miesięcy temu do Rakowa jako wielka gwiazda. W pomocniku wszyscy pokładali ogromne nadzieje, a samo ogłoszenie transferu było wręcz świętem w polskiej piłce. Jednak zawodnik od samego początku miał duże trudności pod Jasną Górą.

Kittel nie otrzymywał zbyt wielu minut od Dawida Szwargi, a gdy już grał to raczej nie można powiedzieć, że błyszczał. Miał lepsze i gorsze momenty, ale z pewnością daleko mu było do formy, jakiej od niego oczekiwano. Ostatecznie w czwartek Medaliki poinformowały o wypożyczeniu pomocnika do australijskiej ekipy Western Sydney Wanderers, gdzie spędzi resztę sezonu.

Do tej decyzji odniósł się Wojciech Cygan. – Zawsze będę pamiętał o jego golu z Karabachem, który była bardzo ważny. Jeśli chodzi o jego liczbę bramek i asyst w stosunku do rozegranych minut, to nie możemy powiedzieć, że to jest bardzo rozczarowujący wynik. Ta runda nie była jednak dla niego satysfakcjonująca. Zdecydowaliśmy razem, by został wypożyczony. Trzymamy za niego kciuki – powiedział działacz Rakowa na łamach Meczyki.pl.

Zobacz również: Nowy napastnik w Sosnowcu. Zagłębie potwierdziło wzmocnienie