PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Bartosz Ślisz na celowniku tureckiego klubu

Bartosz Slisz zebrał dobre recenzje za ostatni występ w meczu z Czechami. To spotkanie mogło być kluczowe w kontekście jego przyszłości. Z trybun stadionu w Warszawie obserwowali go wysłannicy Trabzonsporu. Turecki klub jest zainteresowany sprowadzeniem do siebie polskiego pomocnika. Taki ruch właściciele z Trabzonu rozważają już nadchodzącej zimy. 24-letni zawodnik mógł zaimponować Turkom postawą w defensywie. Piłkarz Legii zanotował najwięcej przechwytów (7) oraz wygrał wszystkie 5 pojedynków w obronie.

W tym sezonie Slisz zagrał już 26 meczów, w których strzelił bramkę i zaliczył 3 asysty. Od czasów przejęcia reprezentacji Polski przez Michała Probierza jest jednym z podstawowych zawodników kadry. Kontrakt z warszawskim klubem wygasa w grudniu 2024 roku. Klub chciałby przedłużyć umowę, ale trwające rozmowy mocno się przeciągają. Jeśli Legia nie przedłuży kontraktu, to sprzedaż zimą będzie jedyną szansą na zarobek “Legionistów”.