Pomocnik Wisły Kraków Dor Hugi wraca do ojczyzny, gdzie będzie reprezentował barwy Bnei Sachnin. Biała Gwiazda oficjalnie poinformowała o wypożyczeniu Izraelczyka, które będzie obowiązywać do końca maja 2023 roku.

Dor Hugi wypożyczony z Wisły Kraków

Pomocnik trafi do Bnei Sachnin

Umowa będzie obowiązywać do końca maja

Dor Hugi wypożyczony do Bnei Sachnin

Dor Hugi trafił do Wisły Kraków w lipcu 2021 roku. Zadebiutował w meczu z Zagłębiem Lubin, który inaugurował sezon 2021/22. Pomocnik premierowe rozgrywki skończył z jednym golem i pięcioma asystami, ale nie pomógł Białej Gwieździe w utrzymaniu się w PKO Ekstraklasie.

W trwającej kampanii Hugi wystąpił w dziewięciu spotkaniach Fortuna 1 Ligi notując jedną asystę. Łącznie Izraelczyk wystąpił w 40 meczach dla krakowskiej Wisły, ale na tej liczbie jego licznik zatrzyma się.

Wisła Kraków za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformowała, że Dor Hugi został wypożyczony do izraelskiego Ihud Bnei Sakhnin, gdzie spędzi najbliższe miesiące. Umowa wypożyczenia wygaśnie wraz z końcem maja.

Pomocnik Białej Gwiazdy Dor Hugi nadchodzącą rundę spędzi w swojej ojczyźnie, reprezentując barwy Bnei Sachnin. Zawodnik trafi do izraelskiego klubu w ramach wypożyczenia, które obowiązywać będzie do 31 maja2023 roku. 𝐏𝐨𝐰𝐨𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚!



Wisła Kraków po osiemnastu kolejkach Fortuna 1 Ligi zajmuje dopiero dziesiąte miejsce w tabeli. Biała Gwiazda traci jednak tylko cztery oczka do miejsca gwarantującego grę w barażach o awans do PKO Ekstraklasy, a pod Wawelem wierzą w awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

