Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Powód był jeden

Sprawa dołączenia Kyliana Mbappe do Realu Madryt jest coraz bliżej ostatecznego rozstrzygnięcia. Wydaje się, że wszystko jest już dograne, a oficjalna prezentacja Francuza w barwach Królewskich to tylko kwestia czasu. Nieoficjalnie mówi się nawet o tym, że może to nastąpić jeszcze przed Euro 2024, które rozpoczyna się 14 czerwca. To do tego czasu ma zakończyć się jedna z największych sag transferowych w historii futbolu.

Blisko przenosin 25-latka było już w 2022 roku. Wówczas wiele mówiło się o tym, że czas napastnika w ekipie Paris Saint-Germain dobiegł końca, ale finalnie przedłużył on wtedy umowę o kolejne dwa lata, czyli do końca czerwca 2024. Od jakiegoś czasu jednak wiadomo, że dalszej współpracy nie będzie. Teraz lider reprezentacji Francji zdecydował się wyjaśnić, dlaczego spędził ostatnie dwa lata w PSG, a nie innym klubie.

– Chodziło o coś więcej, niż pozostanie tylko w Paris Saint-Germain. Zbliżały się mistrzostwa świata w Katarze. Podczas tej decyzji analizowałem wiele aspektów, to był bardzo trudny wybór, ale nie mogę powiedzieć, że czegoś żałuję – ocenił

Czytaj więcej: Prezes BVB doradzał Bellinghamowi transfer do Realu Madryt. “Posłuchał mnie”