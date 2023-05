Według katalońskich mediów, nowym faworytem do zostania dyrektorem sportowym Barcelony jest Deco. Były gracz Blaugrany współpracował już z Joanem Laportą minionego lata, a teraz może zostać głową jego sztabu odpowiedzialnego za transfery.

Odejście Mateu Alemany’ego z Barcelony stworzyło wakat na istotną dla rozwoju klubu posadę

Jednym z kandydatów do zostania nowym dyrektorem sportowym jest Antonio Cordon, ale według katalońskich mediów faworytem jest obecnie Deco

Brazylijczyk z portugalskim paszportem pomagał ostatnio w sprowadzeniu Raphinhi oraz Pierre’a-Emericka Aubameyanga

Były piłkarz odpowiedzią na problemy Barcelony?

Odejście Mateu Alemany’ego stworzyło Barcelonie spory problem. Dyrektor sportowy miał ogromny wpływ na poczynania klubu na rynku transferowym za czasów drugiej kadencji Joana Laporty. Hiszpan odejdzie jednak do Aston Villi, a prezes Dumy Katalonii musi mianować nowego szefa zajmującego się kwestią transferów oraz umów.

Początkowo na faworyta do przejęcia tej roli był Antonio Cordon. Katalońskie media przekonują jednak, że obecnie Laporta skłania się najmocniej ku zatrudnieniu Deco. Brazylijczyk z portugalskim paszportem został sprowadzony przez obecnego prezesa za jego pierwszej kadencji i zostawił po sobie piękne piłkarskie wspomnienia. Ostatnio pomagał z kolei przy transferach Raphinhi oraz Pierre’a-Emericka Aubameyanga.

W przyszłym tygodniu Deco ma przylecieć do Barcelony na negocjacje. By zostać dyrektorem musiałby porzucić swoją agencję D20 Sports, a do tego porozumieć się z Jordim Cruyffem. Jeżeli wspomniane rozmowy potoczą się pomyślnie, Laporta zaproponuje mu trzyletni kontrakt.

