De Bruyne potrzebuje zastępcy. Napoli znalazło go w Realu!

Kevin De Bruyne wypisał się z gry nawet na kilka miesięcy. Napoli potwierdziło jego poważną kontuzję w oficjalnym komunikacie. Włoski klub rozgląda się więc za następcą, a trop prowadzi do Realu Madryt.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Dani Ceballos

Ceballos za De Bruyne? Napoli szykuje transfer

Napoli tego lata dogadało hitowy transfer Kevina De Bruyne, który po wielu sezonach opuścił Manchester City. Belg miał wnieść do włoskiej drużyny mnóstwo doświadczenia, jakości oraz mentalności zawodnika, który w swojej karierze zdobył już wszystkie trofea. Antonio Conte szybko uczynił go kluczową postacią na murawie, a ten w 11 meczach uzbierał w sumie cztery bramki oraz dwie asysty.

Przy okazji ostatniego spotkania z Interem Mediolan pojawił się jednak duży problem. De Bruyne nabawił się kontuzji, a późniejsze wyniki badań wykazały, że chodzi o poważne uszkodzenie mięśnia dwugłowego uda. W oficjalnym komunikacie zasugerowano, że czeka go długa przerwa, a media mówią nawet o kilku miesiącach rehabilitacji.

Napoli rozpoczyna poszukiwania zastępcy De Bruyne. Z pewnością potrzebuje w zespole piłkarza o jego charakterystyce, dlatego zadba o to uzupełnienie podczas zimowego okienka. Sky Sports twierdzi, że poważnym kandydatem jest Dani Ceballos z Realu Madryt. Mistrzowie Włoch mieli już zapytać o jego dostępność w trakcie sezonu.

🚨 Napoli asked about Dani Ceballos after Kevin De Bruyne’s long term injury. @SkySports pic.twitter.com/dQ74X965Em — Madrid Zone (@theMadridZone) October 29, 2025

Real nie może wykluczyć odejścia Ceballosa, który wciąż nie gra tyle, ile by chciał. Pod wodzą Xabiego Alonso wystąpił od pierwszej minuty w tylko czterech spotkaniach. Być może przekona go wizja dołączenia do Napoli, które walczy o obronę mistrzowskiego tytułu i potrzebuje jakościowych wzmocnień.