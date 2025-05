Chelsea rusza po obrońcę z Hiszpanii. Trzeba wyłożyć 30 mln euro

Chelsea jest zainteresowana sprowadzeniem Cristhiana Mosquery. Jak podaje Todofichajes obrońca Valencii może kosztować The Blues 30 milionów euro.

Mosquera na celowniku Chelsea

Chelsea zwróciła uwagę na Cristhiana Mosquerę, młodego środkowego obrońcę Valencii. Hiszpański defensor ugruntował swoją pozycję w podstawowym składzie. Rozwój 20-latka przyciągnął uwagę gigantów m.in. Realu Madryt i Arsenalu, które również śledzą jego postępy.

Mosquera stał się filarem defensywy Valencii dzięki regularnej grze i dojrzałości pokazywanej na boisku pomimo młodego wieku. Forma zawodnika nie umknęła uwadze klubom z topowych lig, które w ostatnich miesiącach kontaktowały się z jego otoczeniem. Obecnie to The Blues wydają się najbardziej zainteresowani pozyskaniem młodego obrońcy, który jest związany z klubem z kontraktem do 2026 roku.

Choć Valencia próbowała przedłużyć umowę z Mosquerą, negocjacje stoją w miejscu i wszystko wskazuje na to, że Hiszpan odejdzie w letnim okienku transferowym. Klub oczekuje kwoty w wysokości 20–30 milionów euro.

Na ten moment priorytetem Mosquery jest dokończenie sezonu i pomoc drużynie w osiągnięciu jak najlepszego rezultatu w lidze. Jednak podczas letniego okienka, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Valencią w sprawie przedłużenia kontraktu, może odejść do jednego z zainteresowanych jego usługami gigantów.

