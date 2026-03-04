Manchester United pożegna po sezonie Casemiro. Szuka więc nowego środkowego pomocnika. Sam Brazylijczyk wskazał, kto powinien go zastąpić - ujawnia „AS”.

PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Man United ruszy po gwiazdę Premier League?

Manchester United wraz z końcem sezonu pożegna się z Casemiro. Przyszłość zawodnika nie jest jeszcze znana, natomiast najprawdopodobniej opuści Europę i będzie kontynuował karierę w Stanach Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Na przestrzeni ostatnich lat miewał różne okresy na Old Trafford, choć ten sezon jest dla niego bardzo udany.

Brazylijczyk utrzymuje miejsce w pierwszym składzie i jest ważnym elementem drużyny – korzystał z niego Ruben Amorim, a Michael Carrick również nie odstawił go od gry. Z pewnością dobre wyniki Manchesteru United to również zasługa doświadczonego pomocnika. Mimo tego, strony postanowiły zakończyć współpracę latem. Wygasająca umowa nie zostanie przedłużona głównie z przyczyn finansowych – Casemiro jest zwyczajnie zbyt drogi.

Manchester United szykuje się do jego odejścia. Latem zamierza sprowadzić nowego pomocnika. Być może do zespołu dołączą nawet dwie nowe twarze, bowiem na przebudowę środka pola klub może przeznaczyć nawet 200 milionów euro.

Numerem jeden na liście życzeń jest Bruno Guimaraes. To zawodnik, którego polecił sam Casemiro. Uważa, że jego rodak okaże się znakomitym następcą i w tej sprawie udał się do władz Manchesteru United.

Pozyskanie Guimaraesa będzie bardzo trudnym zadaniem. Newcastle United nie chce stracić swojej gwiazdy i wycenia go na ponad 100 milionów euro. Oprócz niego, Manchester United sonduje takie nazwiska, jak Sandro Tonali, Elliot Anderson czy Adam Wharton.