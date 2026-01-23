Casemiro odejdzie z Manchesteru United. Tam może wylądować

Casemiro odejdzie z Manchesteru United po zakończeniu obecnego sezonu, co zostało już oficjalnie potwierdzone przez angielski klub. Jak informuje w piątkowy wieczór stacja telewizyjna ESPN, brazylijski pomocnik może wylądować w Los Angeles Galaxy.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Los Angeles Galaxy wykazuje zainteresowanie Casemiro

Casemiro odejdzie z Manchesteru United po zakończeniu aktualnej kampanii. Kontrakt między stronami obowiązuje zaledwie do 30 czerwca 2026 roku i choć angielski klub miał możliwość przedłużenia umowy rutynowanego pomocnika, to ostatecznie nie skorzysta z tej opcji. Decyzja podjęta przez włodarzy z Old Trafford została już oficjalnie potwierdzona w specjalnym komunikacie, którego publikacja nastąpiła we wczesny czwartkowy wieczór.

To oznacza, że 33-letni zawodnik podczas najbliższego letniego okna transferowego będzie dostępny za darmo. Możliwość pozyskania tak doświadczonego oraz utytułowanego piłkarza bez konieczności płacenia kwoty odstępnego jest nie lada okazją na rynku.

Według stacji telewizyjnej „ESPN”, chrapkę na sprowadzenie Casemiro ma m.in. Los Angeles Galaxy. Klub z MLS będzie musiał jednak rywalizować o podpis zawodnika z innymi amerykańskimi drużynami, a także z zespołami z Arabii Saudyjskiej i Brazylii.

82-krotny reprezentant Canarinhos z powodzeniem występuje w barwach drużyny z czerwonej części Manchesteru od sierpnia 2022 roku, kiedy trafił na Old Trafford za ponad 70 milionów euro z Realu Madryt. Mierzący 185 centymetrów Brazylijczyk w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań, zdobył 4 bramki i zaliczył 1 asystę, spędzając na boisku łącznie 1312 minut. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 8 milionów euro.