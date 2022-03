Botman wybrał Milan

PressFocus Na zdjęciu: Sven Botman

Obrońca Lille, Sven Botman zdecydował się odrzucić ofertę Newcastle United. Zdaniem włoskiej prasy Holender wybrał AC Milan, jako kolejny przystanek w swojej piłkarskiej karierze.

Milan i Newcastle zabiegali o Botmana w styczniu

Lille nie chciało sprzedawać swojego gracza w środku sezonu

Holender zdecydował się na transfer do Mediolanu

Holenderskiego obrońcę interesuje tylko transfer do Włoch

Oba kluby mocno zabiegały o Svena Botmana w styczniowym okienku transferowym, ale Lille zdecydowało, że nie chce pozbywać się zawodnika w środku sezonu i odrzuciło oferty popularnych Srok oraz rossonerich.

Milan w lutym spotkał się z przedstawicielami piłkarza osiągając ustne porozumienie dotyczące indywidualnego kontraktu z mediolańskim klubem. Co ciekawe dyrektor Newcastle Amanda Staveley powiedziała w zeszłym tygodniu, że Botman rozpaczliwie dążył w styczniu do transferu na St. james’ Park.

Zdaniem La Gazzetta dello Sport to nieprawda, ponieważ defensor zlekceważył ostatnią ofertę otrzymaną z Anglii mówiąc, że chce dołączyć do Milanu po zakończeniu sezonu.

Teraz piłka leży po stronie obu klubów. Rossoneri muszą dojść do porozumienia z francuskim klubem w sprawie kwoty odstępnego. Nieoficjalnie mówi, że mistrz Francji oczekuje za holenderskiego obrońcę około 40 mln euro, a na transfer naciska sam zawodnik. Sven Botman podjął już ostateczną decyzję o opuszczeniu Lille po zakończeniu trwającej kampanii.

Oprócz mediolańskiego dziennika informację na temat transferu Botmana do Milanu potwierdza Carlo Pellegatti. Dziennikarz informuje, że sprawdził ten temat u swoich zaufanych holenderskich źródeł. Mimo, iż defensor miał oferty z innych dobrych klubów to jest zdecydowany na przenosiny do stolicy Lombardii.

Zobacz także: Znany dziennikarz zdradził plany giganta, celem Lewandowski