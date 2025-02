Ben Chilwell wyrwał się z Chelsea. Zostanie w Premier League

Ben Chilwell, który w ostatnim czasie był głębokim rezerwowym Chelsea, został wypożyczony do ligowego rywala zza miedzy - Crystal Palace. Zatem wychowanek Leicester City wreszcie może wrócić do regularnej gry na wysokim poziomie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ben Chilwell

Oficjalnie: Crystal Palace wypożyczyło Bena Chilwella

W obecnym sezonie Ben Chilwell rozegrał dla Chelsea tylko 1 mecz, spędzając na boisku zaledwie 45 minut. Dlatego 28-letni wahadłowy dążył do opuszczenia drużyny prowadzonej przez Enzo Mareskę, co ostatecznie udało mu się dopiero w ostatnim dniu okienka transferowego. Lewy obrońca będzie kontynuował swoją karierę w pobliskim Crystal Palace, do którego został wypożyczony. Boczny defensor pozostanie na Selhurst Park przynajmniej do zakończenia kampanii 2024/2025.

Teoretycznie w kontrakcie nie znalazła się żadna opcja wykupu, ale jeśli obie strony będą zadowolone ze współpracy, to niewykluczone, że włodarze Orłów usiądą do rozmów z przedstawicielami bogatszego klubu z Londynu. 21-krotny reprezentant Anglii przywdziewał koszulkę zespołu The Blues od sierpnia 2020 roku, gdy przeprowadził się na Stamford Bridge za 50 milionów euro z Leicester City.

Od tamtej pory lewy obrońca w trykocie ekipy Niebieskich rozegrał łącznie 107 meczów, zdobył 9 bramek i zaliczył 12 asyst. 28-latek razem z londyńskim gigantem wygrał prestiżową Ligę Mistrzów (2020/2021), sięgnął po Klubowe Mistrzostwo Świata (2021/2022) oraz zgarnął Superpuchar Europy (2021/2022). Warto dodać, że umowa Bena Chilwella z Chelsea obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.