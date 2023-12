Imago / Andrew Yates / Sportimage Na zdjęciu: Clement Lenglet

Clement Lenglet znalazł się na celowniku Bayernu Monachium

Francuz ma być opcją zapasową w przypadku niepowodzenia innego transferu

Obrońca przebywa na wypożyczeniu w Aston Villi

Clement Lenglet w orbicie zainteresowań Bayernu

Bayern Monachium określił swoje priorytety na zimowe okienko transferowe. Najważniejszym celem drużyny ze stolicy Bawarii jest zwiększenie rywalizacji na środku obrony. Z tego względu monitorują sytuację Clementa Lengleta z FC Barcelony. Francuz jest aktualnie wypożyczony do Aston Villi, co może spowodować znaczne utrudnienia w przeprowadzeniu transferu. “Bild” uważa, że zainteresowanie 28-latkiem jest związane z faktem, że Atalanta nie chce puścić zimą Giorgio Scalviniego, który pozostaje pierwszym wyborem “Die Roten”.

Reprezentant Francji trafił do “Dumy Katalonii” w 2018 roku z Sevilli za 36 milionów euro. W ostatnich sezonach nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca w składzie. Hiszpański klub postanowił wypożyczyć obrońcę najpierw do Tottenhamu, a przed obecnym startem rozgrywek do Aston Villi. W przeciągu 4 lat, które spędził w Katalonii, zagrał dla “Blaugrany” 160 spotkań, w których strzelił 7 bramek oraz zanotował 3 asysty. Jego kontrakt w Hiszpanii wygasa dopiero latem 2026 roku. Jest wyceniany na 10 milionów euro.