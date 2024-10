fot. ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane (w środku)

Sane nigdzie się nie wybiera? Bayern pracuje nad umową

Leroy Sane trafił do Bayernu Monachium z Manchesteru City w 2020 roku za kwotę 49 milionów euro. Rozpatrywano ten ruch w kategoriach transferowego hitu, natomiast trudno ocenić go jednoznacznie. Gwiazdor miał lepsze momenty, kiedy liderował całej ofensywie Bawarczyków, ale także przydarzały mu się trudniejsze miesiące. Od początku sezonu 2024/2025 ma poważne problemy z regularną grą. Dopiero wraca do odpowiedniej dyspozycji, a Vincent Kompany nie nakłada na niego niepotrzebnej presji. Skrzydłowy ma czas, aby nadrobić zaległości treningowe, a później wrócić na boisko w większym wymiarze czasowym.

W mediach jest głośno o Sane głównie z uwagi na jego sytuację kontraktową. W 2025 roku może dołączyć do jakiegokolwiek innego klubu w ramach wolnego transferu. Wśród zainteresowanych jego usługami znajdują się między innymi Manchester United czy FC Barcelona. W pewnym momencie wydawało się, że odejście 28-latka jest przesądzone, lecz niedawno nastąpił pewien zwrot akcji.

Sane odrzucił bowiem możliwość przenosin do Manchesteru United. Skupia się na powrocie do formy, gdyż chce dalej reprezentować barwy Bayernu Monachium. Działacze klubu podkreślają, że Sane to wciąż ważna postać w drużynie, a kontynuowanie współpracy jest traktowane priorytetowo. Bayern pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami gwiazdora, a obie strony pracują nad nową umową. Nie dojdzie najprawdopodobniej do letniej przeprowadzki.