fot. PressFocus Na zdjęciu: Joao Cancelo

Joao Cancelo w ostatni dzień zimowego okienka transferowego zasilił szeregi Bayernu Monachium

Bawarczycy wciąż rozważają definitywny transfer reprezentanta Portugalii

Między klubami ma dojść jeszcze do negocjacji

Bayern chce uzyskać lepsze warunki

Joao Cancelo nie był zadowolony z roli rezerwowego, dlatego pod koniec zimowego okienka transferowego opuścił Manchester City. Z okazji skorzystał Bayern Monachium, który pozyskał wszechstronnego Portugalczyka na zasadach półrocznego wypożyczenia. W umowie między klubami zawarta została opcja definitywnego wykupu za 70 milionów euro.

Nie ulega wątpliwościom, że Cancelo dysponuje ogromnymi umiejętnościami. Problem stanowi natomiast jego wybuchowy charakter. Julian Nagelsmann posadził już w kilku meczach obrońcę na ławce rezerwowych, co niekoniecznie przypadło mu do gustu. Wpłynęło to na jego postawę w trakcie treningów, co miało przesądzić o rezygnacji z transferu definitywnego.

Okazuje się, że decyzja nie została jeszcze podjęta. Portugalczyk na murawie spisuje się bardzo dobrze i jest sporym wzmocnieniem Bawarczyków. Dla władz Bayernu kwota na poziomie 70 milionów euro jest zbyt duża, dlatego niebawem rozpoczną się rozmowy z przedstawicielami Manchesteru City. Mistrzowie Niemiec chcą wynegocjować korzystniejsze warunki. Jeśli operacja przebiegnie po ich myśli, Cancelo zostanie w Monachium na dłużej.

