Z Lecha Poznań do GKS-u Tychy. Pomocnik zagra pod wodzą Piszczka

Bartłomiej Barański będzie kontynuował swoją karierę w GKS-ie Tychy, którym od niedawna opiekuje się Łukasz Piszczek. Pierwszoligowy klub wypożyczył 19-letniego pomocnika z Lecha Poznań. Piłkarz podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek - trener GKS-u Tychy

Oficjalnie: GKS Tychy wypożyczył Bartłomieja Barańskiego

GKS Tychy poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Bartłomieja Barańskiego na zasadzie wypożyczenia z Lecha Poznań. 19-letni pomocnik zasilił szeregi pierwszoligowca w ramach umowy obowiązującej do końca obecnego sezonu. Obie strony są związane kontraktem ważnym do 30 czerwca 2026 roku. Młody zawodnik liczy na regularną grę na drugim poziomie rozgrywkowym.

Jest to czwarte wzmocnienie zespołu Trójkolorowych przed rundą wiosenną Betclic 1. Ligi. Oprócz Bartłomieja Barańskiego do GKS-u Tychy dołączyli również Paweł Łysiak, Igor Łasicki oraz Daniel Sandoval. Drużyna, którą od niedawna prowadzi Łukasz Piszczek, znajduje się w trudnej sytuacji ligowej. Po słabej jesieni ma na swoim koncie tylko 13 punktów i zajmuje bardzo odległe 16. miejsce w tabeli, rozpaczliwie walcząc o utrzymanie.

Barański nie miał dotychczas większych szans na występy w pierwszym zespole Lecha Poznań, dlatego w ostatnim czasie grał głównie w trzecioligowych rezerwach. Teraz wraca na boiska Betclic 1. Ligi, gdzie wcześniej reprezentował barwy Ruchu Chorzów, zbierając cenne doświadczenie. Na zapleczu PKO BP Ekstraklasy rozegrał łącznie 27 meczów i zdobył 6 bramek. Ofensywny pomocnik ma w swoim CV również Odrę Wodzisław.