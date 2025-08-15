Barcelona zaskoczyła w sprawie bramkarza. Nowe rozwiązanie!

Barcelona w tej chwili ma w kadrze aż czterech golkiperów. Jednym z nich jest Inaki Pena. Zgodnie z informacjami Jijantes FC Blaugrana zdecyduje się na niespodziewane rozwiązanie w kwestii Hiszpana.

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Iñaki Peña

Barcelona zmienia zdanie ws. golkipera

Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Inaki Pena i kontuzjowany Marc-Andre ter Stegen – Barcelona dysponuje aż czterema bramkarzami, w tym trzema w pełni sił, jednak grać może tylko jeden z nich. Numerem jeden w szeregach Dumy Katalonii będzie Garcia, który w lecie został pozyskany z Espanyolu. Jednak 24-latek ciągle czeka na rejestrację. Miejsce na ławce ma należeć do Szczęsnego, który… nie znajdzie się w kadrze na mecz otwierający sezon.

Dyskusje dotyczące ter Stegena ucichły, co jest spowodowane kontuzją Niemca. Jednak nadal niewiele wiadomo na temat przyszłości ostatniego z wyżej wymienionych graczy. Inaki Pena jest związany z Barcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2026 roku. Chociaż 26-latek wielokrotnie był łączony z transferem, to – zgodnie z informacjami Jijantes FC – ma przedłużyć współpracę z FCB.

Jeżeli Pena osiągnie porozumienie z Blaugraną, powinien udać się na wypożyczenie do klubu, w którym spędzi cały sezon 2025/26. Jednak dopóki Barcelona oficjalnie nie potwierdzi, że Hiszpan złożył podpis pod umową i czasowo zmieni barwy, sytuacja dotycząca bramkarzy na Camp Nou nadal będzie wyjątkowo skomplikowana.