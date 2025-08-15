Barcelona zaskoczyła w sprawie bramkarza. Nowe rozwiązanie!

Barcelona zmienia zdanie ws. golkipera
Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Inaki Pena i kontuzjowany Marc-Andre ter Stegen – Barcelona dysponuje aż czterema bramkarzami, w tym trzema w pełni sił, jednak grać może tylko jeden z nich. Numerem jeden w szeregach Dumy Katalonii będzie Garcia, który w lecie został pozyskany z Espanyolu. Jednak 24-latek ciągle czeka na rejestrację. Miejsce na ławce ma należeć do Szczęsnego, który… nie znajdzie się w kadrze na mecz otwierający sezon.
Dyskusje dotyczące ter Stegena ucichły, co jest spowodowane kontuzją Niemca. Jednak nadal niewiele wiadomo na temat przyszłości ostatniego z wyżej wymienionych graczy. Inaki Pena jest związany z Barcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2026 roku. Chociaż 26-latek wielokrotnie był łączony z transferem, to – zgodnie z informacjami Jijantes FC – ma przedłużyć współpracę z FCB.
Jeżeli Pena osiągnie porozumienie z Blaugraną, powinien udać się na wypożyczenie do klubu, w którym spędzi cały sezon 2025/26. Jednak dopóki Barcelona oficjalnie nie potwierdzi, że Hiszpan złożył podpis pod umową i czasowo zmieni barwy, sytuacja dotycząca bramkarzy na Camp Nou nadal będzie wyjątkowo skomplikowana.