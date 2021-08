Philippe Coutnho przez La Gazzetta dello Sport został łączony z powrotem do Serie A. Włoscy dziennikarze podają, że Brazylijczyk został zaoferowany Lazio przez władze FC Barcelony.

Philippe Coutnho nie znajduje się w planach Katalończyków na sezon 2021/2022

Działacze Barcelony robią, co w ich mocy, aby rozstać się z Brazylijczykiem

Najnowsze wieści sugerują, że piłkarz może wrócić do Serie A

Przeprowadzka Coutinho do Lazio mało realna?

Philippe Coutinho trafił do teamu z La Liga za ponad 130 milionów euro w 2018 roku. W szeregach Katalończyków zawodnik nigdy nie prezentował się jednak tak, jak to miało miejsce w Liverpoolu.

Barcelona po 1,5 roku od pozyskania zawodnika zdecydowała się go wypożyczyć do Bayernu Monachium. W ekipie z Bundesligi zawodnik jednak też nie był w stanie przekonać do siebie działaczy ekipy z Allianz Arena. Bayern co prawda miał możliwość wykupienia zawodnika, ale z niej nie skorzystał.

Coutinho posiadający również portugalski paszport według ostatnich informacji został zaoferowany ekipie z Rzymu na wypożyczenie. Barcelona natomiast miałaby nadal płacić cześć pensji zawodnika, który rocznie w klubie z Camp Nou inkasuje dziewięć milionów euro.

Na dzisiaj nie wiadomo jednak, jak Lazio ustosunkuje się do ewentualnego pozyskania zawodnika. Rzymianie najpierw chcą przeanalizować swoje finanse, które niewykluczone, że ostatecznie nie pozwolą na to, aby Coutinho mógł bronić barw tej ekipy.

Reprezentant Brazylii w poprzedniej kampanii wystąpił w zaledwie 14 meczach, notując w nich trzy trafienia i dwie asysty. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 30 milionów euro.

