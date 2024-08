SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona dopnie transfer przed końcem okienka transferowego?

Tego lata Barcelona intensywnie poszukiwała wzmocnienia swoich skrzydeł. Od początku okienka transferowego mówiło się o zainteresowaniu kilkoma graczami. Numerem jeden na liście życzeń Dumy Katalonii był jednak Nico Williams, którego ostatecznie – pomimo niezwykle usilnych prób – nieudało się sprowadzić do klubu. Później, w następstwie problemów zaczęły przewijać się nazwiska m.in. Federico Chiesy, ale ten ostatecznie trafił do Liverpoolu.

Tym samym tuż przed zamknięciem letniego okienka transferowego Barcelona pozostaje bez transferu na kluczową dla siebie pozycję do ofensywy. Ale to może się zmienić, choć chyba nie do końca tak, jak kibice zespołu z La Liga by oczekiwali. Według informacji przekazanych przez “Mundo Deportivo”, Barcelona złożyła ofertę za niejakiego Antonio Cordero z drużyny Malagi.

Jest to raptem 17-letni prawoskrzydłowy, który w tym sezonie La Liga 2 w dwóch rozegranych meczach zdobył gola oraz zanotował asystę. To jedyne występy młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii na tym poziomie. Jak informuje jednak “Mundo Deportivo”, pierwsza oferta Dumy Katalonii za tego utalentowanego zawodnika została odrzucona, ale propozycja ma zostać ponowiona. Cordero najpierw trafiłby to drużyny rezerw Barcy, a dopiero potem do pierwszego zespołu.

Czytaj więcej: FC Barcelona w tarapatach, chodzi o pomocnika