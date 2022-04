PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W czwartek doszło do rozmów między Pinim Zahavim a dyrektorami Bayernu Monachium. Po nim stało się jeszcze jaśniejsze, że przyszłość Roberta Lewandowskiego może wiązać się z odejściem ze stolicy Bawarii. Jak donosi Christian Falk, Barcelona jest w stanie zapłacić Polakowi nawet 30 milionów euro za sezon. Obecnie inkasuje około 24 miliony euro.

Rozmowy na temat odejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium wchodzą w coraz poważniejszą fazę

Die Roten zarzekają się, że nie sprzedadzą Polaka za niską kwotę, a Barcelona jest skłonna zaproponować 30-35 milionów euro

Co ciekawe, kapitan Biało-czerwonych może liczyć na podwyżkę w nowym klubie. Obecnie inkasuje w Bayernie około 24 miliony euro rocznie, a Christian Falk przekonuje, że Blaugrana oferuje mu ponad 30 milionów za sezon

Barcelona chce gwiazdy pierwszego sortu i zamierza zaryzykować

O negocjacjach na linii Barcelona – Robert Lewandowski słyszeliśmy i czytaliśmy w ostatnich tygodniach sporo. Polak szuka nowego wyzwania, a warunkiem sine qua non jest dla niego długa umowa. Blaugrana ufa profesjonalizmowi napastnika i proponuje mu kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia go o kolejny sezon.

Bayern Monachium nie zamierza żegnać się z najskuteczniejszym napastnikiem na świecie, ale może nie mieć wyboru. Jeżeli Lewandowski pozostanie na następny sezon w stolicy Bawarii, latem 2023 roku odejdzie za darmo. W czwartek doszło do spotkania agenta 33-latka z Oliverem Kahnem i Hasanem Salihamidziciem. W jego trakcie klub poinformował, że rozważy jedynie wysoką ofertę za swoją gwiazdę.

Duma Katalonii zamierza przeznaczyć na opłatę odstępnego do 35 milionów euro. Bardziej szokujące są jednak inne doniesienia Christiana Falka. Dziennikarz zajmujący się na co dzień Bayernem przekonuje, iż Barcelona jest w stanie płacić Lewandowskiemu nawet 30 milionów euro za sezon! Obecnie kapitan reprezentacji Polski zarabia w Monachium około 24 miliony. Otrzymałby zatem podwyżkę. To zaskakujące, zwłaszcza pamiętając o ogromnych problemach finansowych klubu ze stolicy Katalonii. Joan Laporta i Mateu Alemany pracują jednak w pocie czoła nad nowymi źródłami pieniędzy. Negocjują z funduszem CVC i poszukują nowych sponsorów. Wiedzą, że Blaugrana potrzebuje gwiazdy wielkiego formatu i zamierzają zagrać va banque, oferując Lewandowskiemu ogromny kontrakt.

Lewandowski rozegrał w tym sezonie 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach klubowych. Strzelił w nich aż 48 goli.

