FC Barcelona chce zatrzymać w swoich szeregach Marcusa Rashforda. Duma Katalonii może w ramach wykupu zaoferować Manchesterowi United dwóch zawodników. Na Old Trafford mogą wylądować Ronald Araujo i Marc Casado - donosi "Football 365".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford za Araujo i Casado? Barcelona może wymienić się z Manchesterem United

FC Barcelona ostatnio zaliczyła bolesną wpadkę w Pucharze Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka zostali rozgromieni przez Atletico Madryt (0:4). Teraz Duma Katalonii zmierzy się z Elche i będzie to dobra okazja do zmazania plamy. Tymczasem władze klubu rozmyślają nad Marcusem Rashfordem. Mistrzowie Hiszpanii za wszelką cenę chcą zatrzymać angielskiego zawodnika.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w tej sprawie przekazuje serwis „Football 365”. Otóż w głowie FC Barcelony pojawił się nowy pomysł na wykup Marca Rashforda. Otóż może dojść do wymiany z Manchesterem United. Duma Katalonii jest gotowa poświęcić Ronalda Araujo oraz Marca Casado, aby definitywnie pozyskać Anglika.

FC Barcelona podejrzewa, że Manchester United będzie gotowy zaakceptować ofertę wymiany. Obecnie nie jest znane stanowisko Czerwonych Diabłów. Wciąż nie jest jasne, czy angielski będzie chciał pozbyć się Marcusa Rashforda. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja między tymi wielkimi klubami.

Marcus Rashford w trwającej kampanii rozegrał 34 spotkania w koszulce FC Barcelony. Anglik może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także 13 asyst.