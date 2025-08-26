Barcelona finalizuje odejście. Świetne wieści dla Szczęsnego

fot. Sipa US Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Pena odchodzi. Szczęsny zostanie zarejestrowany

Barcelona tego lata sprowadziła Joana Garcię, a także przedłużyła kontrakt z Wojciechem Szczęsnym. Zdecydowała, że to ta dwójka będzie rywalizować o miejsce w bramce. W dwóch pierwszych meczach sezonu na ławce rezerwowych przebywał natomiast Inaki Pena, który był już skreślony. Wszystko za sprawą problemów z rejestracją Polaka do rozgrywek ligowych. Te kwestie były ściśle powiązane, bowiem w tym samym czasie negocjowano odejście Peni, które pozwoliłoby odblokować możliwość rejestracji doświadczonego bramkarza.

Początkowo o Penę zaciekle walczyło Como, ale ten będzie kontynuował grę w La Liga. Na transfer czasowy zdecydowało się Elche CF. „Sport” informuje, że 26-latek wyruszył już na badania medyczne, po których zwiąże się roczną umową.

Formalnie Pena pozostanie piłkarzem Barcelony. Źródła przekonują, że przed dopięciem tego transferu podpisał nowy kontrakt, który ma obowiązywać do 2029 roku. Klub w ten sposób się zabezpieczył, gdyby Pena w ciągu najbliższych miesięcy znacząco poprawił swoje umiejętności i mógł jeszcze stanowić o sile drużyny.

Inaki Pena poleciał na badania medyczne w Elche CF. [@sport] ✈️🧑‍⚕️🩺 pic.twitter.com/x8YAE817sv — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 26, 2025

Odejście Peni to świetna wiadomość dla Szczęsnego, który teraz zostanie zarejestrowany przez Barcelonę do rozgrywek ligowych. Hansi Flick oczywiście dalej będzie stawiał na Garcię, ale Polak powinien na przestrzeni całego sezonu otrzymać wiele szans na grę.