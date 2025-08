Barcelona szuka rozwiązania. Bramkarz może odejść za darmo!

fot. Cesar Ortiz Gonzalez Na zdjęciu: Inaki Pena

Pena na wylocie. Barcelona może go oddać za darmo

Barcelona tego lata sprowadziła Joana Garcię, na którego zamierza postawić. Wszystko wskazuje na to, że będzie numerem jeden między słupkami, a rolę rezerwowego przejmie Wojciech Szczęsny, który drugą część sezonu 2024/2025 spędził w wyjściowym składzie. Marc-Andre ter Stegen miał zostać sprzedany, ale poddał się operacji pleców, która definitywnie zamknęła temat jego odejścia. Klub nie wiąże ponadto przyszłości z Inakim Peną, który może się jeszcze czuć pokrzywdzony ostatnimi miesiącami. Hansi Flick z meczu na mecz zwyczajnie z niego zrezygnował i wstawił do bramki Szczęsnego, a ten nie oddał miejsca do samego końca kampanii.

Odejście 26-letniego Hiszpana zdaje się być przesądzone. Barcelona uważa, że to najkorzystniejsze rozwiązanie, gdyż nie ma szans na grę. Jednocześnie w minionym sezonie pokazał się z dobrej strony i stać go na występy w niezłej drużynie. Problem w tym, że poszukiwania nowego klubu nie idą po myśli. „Mundo Deportivo” ujawnia dwie opcje, które Blaugrana obecnie rozważa.

Jedna z nich to puszczenie bramkarza za darmo – nie zarobiłaby na jego odejściu, ale do umowy z nowym klubem zostałby wpisany procent od kolejnej sprzedaży. W grę wchodzi również wypożyczenie, tak aby Pena zaznał regularności, a jego wartość rynkowa oraz zainteresowanie wzrosło. Nie ulega jedynie wątpliwościom, że w przyszłym sezonie nie będzie go w składzie mistrza Hiszpanii.