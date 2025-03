Barcelona chce zatrzymać swojego gwiazdora. W klubie zapanował optymizm

Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Frenkie de Jong zostanie w Barcelonie?

Frenkie de Jong dołączył do Barcelony w 2019 roku z Ajaxu Amsterdam. Katalończycy za reprezentanta Holandii zapłacili 86 milionów euro. Od tego czasu stał się jednym z kluczowych zawodników drużyny, a jego nazwisko od lat pojawia się w czołówkach plotek transferowych. Obecnie pomocnik jest jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym, co może oznaczać, że Blaugrana może otrzymać niemałą kwotę.

Według najnowszych informacji przekazanych przez “Sport”, Deco i Hansi Flick są zdecydowani, by zatrzymać De Jonga na dłużej. Rozmowy na temat nowego kontraktu z Holendrem już się rozpoczęły, a w obozie zawodnika rośnie optymizm, że porozumienie może zostać osiągnięte niebawem. Obecna umowa 27-latka obowiązuje do 2026 roku, a Barcelona zaproponowała kontrakt do końca sezonu 2028/29.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony” (WIDEO)

Co istotne, w ramach nowej umowy De Jong miałby zarabiać 18 do 19 milionów euro rocznie. Biorąc pod uwagę finansowe ograniczenia klubu, utrzymanie dotychczasowego wynagrodzenia piłkarza jest rozsądnym krokiem. Holender teraz stoi przed ważnym wyborem dotyczącym swojej przyszłości.

Jednym z kluczowych czynników, który może wpłynąć na decyzję De Jonga, jest zaufanie, jakim obdarzył go niemiecki szkoleniowiec. W bieżącym sezonie środkowy pomocnik strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę w 29 występach na wszystkich frontach.