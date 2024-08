FC Barcelona wzmacnia swoją akademię nowym talentem z Ghany

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona planuje transfery z myślą o przyszłości

David Oduro to zawodnik urodzony w 2006 roku. Utalentowany gracz kilka miesięcy temu przebywał na testach w Barcelonie. Blaugrana już od jakiegoś czasu pracowała nad tym transferem, a negocjacje nie były na tyle zaawansowane, że wydawało się, że klub może nie zdążyć z finalizacją umowy ze względu na zainteresowanie zawodnikiem ze strony innych klubów.

Jednak FC Barcelona dopięła swego i zapewniła sobie usługi 18-letniego zawodnika, który przenosi się z Accra Lions, aby wzmocnić szeregi młodzieżowej drużyny Katalończyków. Oduro, który już od 17. roku życia regularnie grał w pierwszej drużynie Accra Lions, zdołał rozegrać 50 spotkań w seniorskim zespole, strzelając jednego gola i zaliczając sześć asyst.

Oduro, grywa na pozycji lewego obrońcy, a w niektórych kręgach bywa porównywany do Alphonso Daviesa z Bayernu Monachium, co tylko podkreśla jego potencjał i szybkość na boisku. Młody piłkarz wcześniej miał także okazję na testy w Chelsea, ale ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Barcelony.

Co ciekawe, Oduro będzie pierwszym zawodnikiem, który bezpośrednio z Ghany zasili szeregi Barcelony. To nie tylko dowód na globalny zasięg poszukiwań talentów przez Blaugranę, ale także na rosnącą reputację akademii piłkarskiej Barcelony, która przyciąga młode talenty z całego świata.

Zobacz również: Transfer Osimhena, wzmocnienie Man Utd. Ostatni dzień okna transferowego na żywo