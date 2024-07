SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

Atletico Madryt chce sprowadzić Juliana Alvareza

Atletico Madryt w letnim okienku transferowym będzie musiało stanąć na wysokości zadania. Szeregi „Los Colchoneros” oficjalnie już opuścił Alvaro Morata, który wzmocnił AC Milan. Przed hiszpańskim klubem teraz zadanie, aby sprowadzić odpowiedniego następcę napastnika, który niecały tydzień temu podnosił puchar za triumf w Mistrzostwach Europy.

Z informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo” wynika, że Atletico Madryt znalazł już odpowiedniego kandydata. Tym zawodnikiem jest Julian Alvarez z Manchesteru City. Transfer argentyńskiego napastnika z pewnością będzie trudny do finalizacji. Mistrzowie Anglii nie są chętni na rozstanie ze swoim graczem. Jeśli już nawet będą na to gotowi, to „Los Colchoneros” będą musieli sięgnąć głęboko do portfela.

Ostatnie doniesienia sugerowały, że Julian Alvarez nie jest zadowolony ze swojej roli w Manchesterze City. Argentyńczyk w zespole Pepa Guardioli jest tylko zmiennikiem Erlinga Haalanda. Mistrz świata oczekuje, że będzie etatowym zawodnikiem, dlatego media zaczęły spekulować o jego odejściu z „The Citizens”.

Julian Alvarez w minionej kampanii rozegrał 54 spotkania w koszulce Manchesteru City. Argentyński napastnik w tym czasie zdołał strzelić 19 goli, a także zaliczyć 13 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 24-latka na 90 milionów euro.

