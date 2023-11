IMAGO / Nicola Ianuale Na zdjęciu: Radu Dragusin

Arsenal rozważa transfer nowego obrońcy

Radu Dragusin przykuł uwagę “Kanonierów”

Sprowadzenie rumuńskiego obrońcy to złe informacje w kontekście Jakuba Kiwiora

Radu Dragusin rywalem Jakuba Kiwiora w walce o pierwszy skład

Arsenal jest zmuszony poszukać następnego środkowego obrońcy. Wszystko przez kontuzję Jurriena Timbera, która wyłączyła go z gry na kilka miesięcy. Mikel Arteta został więc z trójką nominalnych stoperów. Do tego grona może dołączyć Radu Dragusin. Portal “Goal.com” poinformował, że piłkarz Genoi znajduje się na celowniku “Kanonierów”. Rumun dobrą formą oraz świetną grą przykuł uwagę nie tylko wicemistrza Anglii. Możliwość sprowadzenia 21-latka sonduję także Tottenham oraz Newcastle. Wcześniej zainteresowanie obrońcą wyrażał Juventus.

Dragusin do Genoi trafił właśnie ze “Starej Damy”. Najpierw na zasadzie wypożyczenia, po którym “Rossoblu” wykupili piłkarza za 5.5 miliona euro. W drużynie ze stadionu Luigi Ferraris wystąpił w 55 meczach, w których strzelił 5 bramek. Ten sezon jest przełomowy dla reprezentanta Rumunii. Stanowi on główną zaporę defensywy “The Griffin”. Dotychczas zagrał od deski do deski we wszystkich 13 meczach Serie A. Kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Dragusin wyceniany jest na 10 milionów euro. Jeśli plotki okażą się prawdą, to o miejsce w składzie rywalizować będzie z Jakubem Kiwiorem.

