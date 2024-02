fot. Imago/Pro Shots Na zdjęciu: Jorrel Hato

Arsenal rozgląda się za wzmocnieniami pod kątem przyszłości

Jednym z kandydatów do letniego transferu jest Jorrel Hato

17-latek mógłby zastąpić łączonego z Milanem Jakuba Kiwiora

Arsenal ściągnie wielki talent? Może zabrać miejsce Kiwiorowi

Po sezonie może dojść w defensywie Arsenalu do pewnych przetasowań. Wciąż niewyjaśniona pozostaje przyszłość Jakuba Kiwiora, którego media łączą z transferem do Serie A. Polak pozostaje na listach życzeń takich ekip, jak Milan czy Juventus. Mikel Arteta traktuje go wyłącznie jako rezerwowego, a na dodatek niespecjalnie chętnie z niego korzysta. Latem obie strony mogą planowanie zakończenie współpracy, która nie układa się po ich myśli.

Kanonierzy monitorują rynek w poszukiwaniu piłkarzy, którzy będą stanowić także o przyszłości klubu. Na celowniku znalazł się więc zaledwie 17-letni Jorrel Hato, mający za sobą spory bagaż doświadczeń z gry w Ajaksie Amsterdam. Jest on ważną postacią defensywy holenderskiego giganta, a jego nazwisko znają skauci wszystkich największych klubów w Europie.

Młodziutki Holender jest wyceniany na 22 miliony euro. Jeśli nie przedłuży umowy, Ajax będzie zmuszony sprzedać go po sezonie za mniejsze pieniądze, niż w rzeczywistości mógłby otrzymać. Arsenal liczy, że uda się sprowadzić jednokrotnego reprezentant kraju.

